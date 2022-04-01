Не более 3 упаковок в руки. «Магнит» ограничил покупки в Нижнем Тагиле и пригороде

В магазинах сети «Магнит» в Нижнем Тагиле и пригороде ввели ограничение на покупку некоторых товаров. Например, крупы, сахар и подгузники нельзя купить больше 2-3 упаковок в одни руки.

Согласно официальному сообщению «Магнита», сделано это для предотвращения спекуляции и обеспечения покупателей товарами первой необходимости. Мы фиксируем спекулятивный спрос на отдельную продукцию длительного хранения. Товары бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи в неорганизованной рознице и на маркетплейсах. Часть покупателей совершает нерациональные покупки впрок,сообщили в пресс-службе торговой сети. Такие меры носят временный характер, отмечают в «Магните». В рамках одной покупки можно приобрести не более трех упаковок гречневой крупы, прессованного сахара, пшеничной муки, подсолнечного масла, соли, риса и сахара весом 1 кг. Сахар в упаковке по 5 кг можно купить не более одной упаковки, тушки курицы — не более 5 кг, а детские подгузники — не более двух упаковок. Однако жители села Петрокаменское утверждают, что на самом деле этот список шире. Не более трех упаковок практически на все — на кошачий корм, пиво, молочку, охлажденное мясо. Моей маме сегодня продали только один килограмм сахара. Сказали, что еще одну упаковку можно купить только через 10 минут. Якобы так настроена программа на кассе,рассказала TagilCity.ru жительница села Татьяна. Из-за этого, по словам девушки, в магазине возникают большие очереди. Особенно в выходные дни, когда в село приезжают еще и городские жители. Сами сотрудники этого магазина в беседе с журналистами TagilCity.ru эту информацию опровергают и утверждают, что ограничения действуют только на продукты из списка. Такие условия покупок ретейлер ввел не только на территории Свердловской области. Ограничения действуют и в других регионах России — Пензенской области, Кубани, Сибири, ХМАО и т. д.

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