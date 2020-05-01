Мозаику с изображением Путина демонтировали в храме Минобороны
Сегодня, 12:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Владимира Путина и российских политиков, пишет «Коммерсант».
Ранее были опубликованы фото мозаики в соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке. На элементах внутреннего убранства были расположены изображения Путина, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Вячеслава Володина, Николая Патрушева, Александра Бортникова.
26 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин знает о мозаике, однако, по его мнению, не стоит давать оценку его работе таким способом.
Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано, сказал Путин.
В РПЦ заявили, что мозаику убрали в связи с мнением президента.
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