Мозаику с изображением Путина демонтировали в храме Минобороны

Ранее были опубликованы фото мозаики в соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке. На элементах внутреннего убранства были расположены изображения Путина, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Вячеслава Володина, Николая Патрушева, Александра Бортникова.

26 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин знает о мозаике, однако, по его мнению, не стоит давать оценку его работе таким способом.

Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано, сказал Путин.