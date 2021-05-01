TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ в Нижнем Тагиле в апреле 2021 года

TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ в Нижнем Тагиле в апреле 2021 года
TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ в Нижнем Тагиле в апреле 2021 года
Сегодня, 12:44ОбществоФото: pixabay.com
Информационное агентство TagilCity.ru осталось самым цитируемым в социальных сетях СМИ в Нижнем Тагиле. На Урале за апрель 2021 года ИА заняло пятое место.

Сайт «Медиаметрикс» предоставил данные цитируемости СМИ Свердловской области в соцсетях.

TagilCity.ru разместилось на пятой строчке с 30,5 тысячи переходов.

На первом месте разместился портал E1 с 267,2 тысячи переходов на новость, а следом — их коллеги из Челябинска 74.ru с 74,4 тысячи переходов. На третьей строчке расположился пермский progorod59.ru — 48,1 тысяча «кликов». Четвертое место занял ku66.ru из Каменска-Уральского, на их новость перешли 34 тысячи пользователей.

Напомним, в марте ИА TagilCity.ru занимало четвертую строчку по цитируемости в СМИ на Урале и первое — в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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