Закрытие Турции: а есть ли альтернатива для тагильчан?

После всемирного локдауна в 2020 году открытие границ и возможность отдохнуть на море стало для тагильчан глотком свежего воздуха. Однако новое закрытие авиасообщения с одной из самых популярных стран среди туристов — Турцией — стало ударом не только для отдыхающих, но и для владельцев туристического бизнеса, который только-только начал вновь подниматься после пандемии.
Альтернативы нет?
По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России, общее количество россиян, забронировавших туры в Турцию с заездами в период ограничения перелетов, составляло 533 200 человек. Более 40% из них — семьи с детьми.
Тагильчанка по имени Анастасия уже на протяжении восьми лет предпочитает отдыхать с детьми только в Турции. Ее полностью устраивает соотношение цены и качества сервиса. И даже несмотря на новое закрытие, она готова подождать и не собирается менять направление.
В этом году опять облом. Мы взяли путевки на конец мая и радовались возможности снова увидеть море. Пока закрыли до 1 июня, но я буду ждать, другой альтернативы нам не надо. Тем более, что цены по другим направлениям на порядок дороже,считает Анастасия.
Действительно, по словам представителей турагентств, заменить турецкое направление практически не на что. Другие открытые туристические пляжные направления — Куба, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы являются более высоким ценовым сегментом, доступным далеко не всем. Единственная надежда на открытие авиасообщения с Египтом. Для сравнения: десятидневный тур на Кубу обойдется в 100-120 тысяч рублей на человека, на Мальдивы — 150-200 тысяч рублей, отдых в Арабских Эмиратах выйдет примерно 160 тысяч рублей. За такой же промежуток времени отдыха в Турции турист отдаст 70-80 тысяч рублей.
На апрель–май у нас было забронировано около 10 путевок в Турцию. Возврата денег пока никто не требовал. В качестве альтернативы мы предлагали туристам Краснодарский край и Крым. Согласились только пару человек. Остальные ждут. Есть возможность, что летом откроют египетское направление,рассказали редакции в турагенстве «Ю-Трэвэл».
«Русский» юг vs Турция
Краснодарский край и Крым могли бы стать хорошей альтернативой Турции, если бы несоответствие цены и предлагаемого отечественного сервиса. По словам представителя одного из тагильских турагентств Анны Симоновой, путевка в пятизвездочный турецкий отель с системой «все включено» на десять дней в среднем стоит 80 тысяч рублей. За эти деньги можно лишь предложить «тройки» Адлера или «двойки»-пансионаты в Абхазии.
Туристы не могут позволить себе практически ничего из «русского» юга с таким же сервисом, как в Турции. Даже без питания все варианты дороже, чем турецкие «пятерки» на май. Но даже этих вариантов практически не осталось, сильный дефицит мест,сообщила Анна Симонова в беседе с редакцией.
Кроме того, она отметила, что почти сразу же после закрытия Турции цены на курортах Краснодарского края и Крыма взлетели на 30-40%. Еще один минус — в мае температурный режим на российских курортах еще не пригоден для купания. Черное море пока не прогрелось, в отличие от Средиземного.
Страдают не только туристы
Ситуация с закрытием Турции ударила и по предпринимателям, занимающимся туристическим бизнесом. Туроператоры в этой ситуации заняли выжидательную позицию, оставив компании наедине с недовольными клиентами. Крупные операторы ссылаются на постановление правительства № 1073, регламентирующее возврат средств за отмененные во время эпидемии туры, и предлагают подождать до 31 декабря.
Некоторые клиенты нервничают, ведь им уже пришлось перебронировать путевки в прошлом году. Но моментально вернуть средства мы не можем, деньги находятся у туроператора. А они чаще всего предлагают подождать или предлагают альтернативные направления, сообщила представитель турагентства «Море-тур».
То есть вся ответственность за перенос туров и оформление документов ложится на турагентства, которым тоже приходится работать в убыток. Ведь если туроператор возвращает деньги за путевку то турфирма также должна вернуть клиенту свою комиссию (около 5%), которая входит в стоимость тура.
Отмена авиасообщения с Турцией сказалась негативно на участниках туристического бизнеса. Некоторые клиенты турфирм еще с прошлого года не могут воспользоваться купленными турами, которые перенеслись на майские праздники в этом году. Закрытие турецкого направления пошатнуло экономическое положение компаний, которым по-прежнему нужно платить аренду и выдавать зарплату сотрудникам,отмечают в Российском союзе туриндустрии.
Повторное закрытие Турции показало, что это направление нужное и важное как для любителей моря и солнца, так и для представителей туриндустрии. Ведь альтернативы турецкому отдыху практически нет. Сейчас туристическая отрасль в Нижнем Тагиле находится в напряженном ожидании открытия популярного направления, а туристам в нынешнем положении приходится довольствоваться малым.