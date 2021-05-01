Закрытие Турции: а есть ли альтернатива для тагильчан?

Действительно, по словам представителей турагентств, заменить турецкое направление практически не на что. Другие открытые туристические пляжные направления — Куба, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы являются более высоким ценовым сегментом, доступным далеко не всем. Единственная надежда на открытие авиасообщения с Египтом. Для сравнения: десятидневный тур на Кубу обойдется в 100-120 тысяч рублей на человека, на Мальдивы — 150-200 тысяч рублей, отдых в Арабских Эмиратах выйдет примерно 160 тысяч рублей. За такой же промежуток времени отдыха в Турции турист отдаст 70-80 тысяч рублей.