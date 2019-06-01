В Екатеринбурге 40 детей приняли участие в ретроралли

1 июня в Екатеринбурге на Плотинке в ретроралли приняли участие около 40 детей в возрасте 4-5 лет, сообщает портал Е1.
Подобное мероприятие прошло в Екатеринбурге впервые. Юные автомобилисты управляли транспортными средствами образца 70-90-х годов. Автомобили предоставил Музей автомобильной техники УГМК.
Первоначально планировалось проведение шести заездов, однако детей было много, поэтому организаторы приняли решение провести два дополнительных заезда.
Остальные могли еще прокатиться после соревнований на свободных заездах. Лучше всех с автомобилем, который в восемь раз старше гонщика, справился четырехлетний Дима Стасюк, он быстрее других доехал до финиша в своем заезде, а затем обошел конкурентов в финале, рассказала пресс-секретарь Музейного комплекса УГМК Мария Шалаева.
Участникам заезда предстояло в первом этапе проехать по прямой. Участники, которые вышли во второй этап, выполняли упражнение «змейка» и проезжали между конусами.