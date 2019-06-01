В Екатеринбурге 40 детей приняли участие в ретроралли

Остальные могли еще прокатиться после соревнований на свободных заездах. Лучше всех с автомобилем, который в восемь раз старше гонщика, справился четырехлетний Дима Стасюк, он быстрее других доехал до финиша в своем заезде, а затем обошел конкурентов в финале, рассказала пресс-секретарь Музейного комплекса УГМК Мария Шалаева.