Северный поселок на две недели останется без горячей воды из-за ремонта котельной
Сегодня, 14:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Горячее водоснабжение будет отсутствовать на Северном поселке с 15 по 28 июля, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отключение связано с проведением плановых работ по подготовке котельной АО «Химзавод «Планта» к следующему отопительному сезону.
Напомним, подготовка к следующему отопительному сезону в Нижнем Тагиле проходит в штатном режиме. На 20 котельных НТТС проведены гидравлические испытания, к середине июня отремонтированы шесть котельных. В Дзержинском районе проводится ревизия теплотрасс.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей