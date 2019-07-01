Северный поселок на две недели останется без горячей воды из-за ремонта котельной

Отключение связано с проведением плановых работ по подготовке котельной АО «Химзавод «Планта» к следующему отопительному сезону.

Напомним, подготовка к следующему отопительному сезону в Нижнем Тагиле проходит в штатном режиме. На 20 котельных НТТС проведены гидравлические испытания, к середине июня отремонтированы шесть котельных. В Дзержинском районе проводится ревизия теплотрасс.