В Госдуме предложили заменить «политизированную литературу» на Библию
Сегодня, 08:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Депутаты Госдумы поддержали идею РПЦ о введении в школьную программу уроков по изучению религиозных текстов, пишут «Новые известия». Для освобождения места в школьной программе предложили исключить некоторую «политизированную литературу».
Идею ввести в школах уроки по изучению Библии, Торы и Корана озвучил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24». Инициативу поддержал глава комитета по образованию и науке Олег Смолин.
Однако он подчеркнул, что школьная программа слишком обширна. Таким образом, из нее придется исключить некоторые произведения. В частности, «Архипелаг ГУЛАГ» и иные тексты, «дающие довольно мало представления о реальном историческом процессе».
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