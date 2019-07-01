В Госдуме предложили заменить «политизированную литературу» на Библию

Идею ввести в школах уроки по изучению Библии, Торы и Корана озвучил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24». Инициативу поддержал глава комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Однако он подчеркнул, что школьная программа слишком обширна. Таким образом, из нее придется исключить некоторые произведения. В частности, «Архипелаг ГУЛАГ» и иные тексты, «дающие довольно мало представления о реальном историческом процессе».