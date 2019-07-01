В путеводителе по Екатеринбургу заклеили фотографии памятников
Сегодня, 19:56ОбществоФото: страница Марины Чеботаевой в соцсети Facebook
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Авторы туристического путеводителя по Екатеринбургу, из-за фотографий в котором идет суд, начали заклеивать изображения памятников.
Сюжеты: Екатеринбург
Одна из совладелиц путеводителя Марина Чеботаева написала на своей странице в соцсети о том, что начала вручную заклеивать фотографии памятников Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку.
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Напомним, на авторов сборника подала в суд ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства. Ассоциация обвинила авторов сборника в использовании фотографии памятника Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку, поскольку, по их мнению, авторство использованных изображений памятников принадлежит скульпторам. С авторов сборника требуют 20 тысяч рублей.
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