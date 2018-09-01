Размер стипендии вырастет в России на 4% с 1 сентября

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Минимальный размер стипендии с нового учебного года в России составит 1633 рубля.
Источник: ИА России ТАСС
Размер стипендии в России вырастет с 1 сентября не менее чем на 4%, что превышает прогнозируемый уровень инфляции.
Стипендию получают студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые обучаются за счет средств федерального бюджета на очной форме.
Размер минимальной стипендии составит 1633 рубля.
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