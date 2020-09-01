Екатеринбургского диджея оштрафовали за шумную вечеринку в центре города

Напомним, 31 июля на Плотинке собралось около сотни человек. На громкую музыку в полицию пожаловались горожане и диджея задержали. В полиции ему объяснили, что масочный режим в регионе не отменен, а также, что не следовало шуметь до часу ночи. Ранее за шумную вечеринку в разгар пандемии штраф получил Станислав Словиковский, который пригласил гостей в свою квартиру, его оштрафовали на 15 тысяч рублей.