Суд Екатеринбурга вынес штраф за призыв в ТikTok к митингу в поддержку хабаровчан

Ролик в поддержку Сергея Фургала и хабаровчан разместила в соцсети TikTok администратор стоматологической клиники.
Адвокат обвиняемой ходатайствовал прекращении судебного производства о административном провонарушении, однако суд в ходатайстве отказал.
На заседании суда было показано видео, из-за которого был составлен протокол. В ролике женщина рассказала о том, что жители уральской столицы собираются рядом с фонтаном у здания Драматического театра, чтобы поддержать хабаровчан.
В момент составления рапорта видео набрало около 189 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков.
Кроме того, на видео наложена надпись, но по словам подсудимой она была наложена не ей.
Суд признал зачинщицу пикета виновной, ей назначен штраф в размере 20 тысяч руб.
По словам адвоката Алексея Бушмакова, решение суда будет обжаловано, так как сами полицейские не знают и не понимают, в чем заключается агитация против власти.
Напомним, что в Екатеринбурге завели административное дело в отношении женщины за клип, добавленный в соцсети.