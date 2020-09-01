Суд Екатеринбурга вынес штраф за призыв в ТikTok к митингу в поддержку хабаровчан

Суд Екатеринбурга вынес штраф за призыв в ТikTok к митингу в поддержку хабаровчан

Сегодня, 09:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жительнице Екатеринбурга назначен штраф в размере 20 тысяч рублей за призыв к организации митинга в TikTok, сообщает «Коммерсантъ».

Ролик в поддержку Сергея Фургала и хабаровчан разместила в соцсети TikTok администратор стоматологической клиники.

Адвокат обвиняемой ходатайствовал прекращении судебного производства о административном провонарушении, однако суд в ходатайстве отказал.

На заседании суда было показано видео, из-за которого был составлен протокол. В ролике женщина рассказала о том, что жители уральской столицы собираются рядом с фонтаном у здания Драматического театра, чтобы поддержать хабаровчан.

В момент составления рапорта видео набрало около 189 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков.

Кроме того, на видео наложена надпись, но по словам подсудимой она была наложена не ей.

Суд признал зачинщицу пикета виновной, ей назначен штраф в размере 20 тысяч руб.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, решение суда будет обжаловано, так как сами полицейские не знают и не понимают, в чем заключается агитация против власти.

Напомним, что в Екатеринбурге завели административное дело в отношении женщины за клип, добавленный в соцсети.

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