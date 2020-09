Суд Екатеринбурга вынес штраф за призыв в ТikTok к митингу в поддержку хабаровчан

Жительнице Екатеринбурга назначен штраф в размере 20 тысяч рублей за призыв к организации митинга в TikTok, сообщает «Коммерсантъ».

Ролик в поддержку Сергея Фургала и хабаровчан разместила в соцсети TikTok администратор стоматологической клиники. Адвокат обвиняемой ходатайствовал прекращении судебного производства о административном провонарушении, однако суд в ходатайстве отказал. На заседании суда было показано видео, из-за которого был составлен протокол. В ролике женщина рассказала о том, что жители уральской столицы собираются рядом с фонтаном у здания Драматического театра, чтобы поддержать хабаровчан. В момент составления рапорта видео набрало около 189 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков. Кроме того, на видео наложена надпись, но по словам подсудимой она была наложена не ей. Суд признал зачинщицу пикета виновной, ей назначен штраф в размере 20 тысяч руб. По словам адвоката Алексея Бушмакова, решение суда будет обжаловано, так как сами полицейские не знают и не понимают, в чем заключается агитация против власти. Напомним, что в Екатеринбурге завели административное дело в отношении женщины за клип, добавленный в соцсети. В Екатеринбурге художнице грозит штраф из-за добавления клипа на страницу в соцсети

