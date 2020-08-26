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В Екатеринбурге художнице грозит штраф из-за добавления клипа на страницу в соцсети

26 августа 2020, 10:59
В Екатеринбурге в отношении 29-летней художницы Полины Гузеевой завели административное дело из-за добавленного ей клипа группы Alai Oli «Зачем ты под черного легла» в видеозаписи на странице во «Вконтакте», пишет 66.RU.

По словам 29-летней Полины Гузеевой, она добавила клип ещё в 2009 году, однако в 2016 он был внесен в список запрещенных.

Как объясняет девушка, ее вызывали в полицию, где она заполнила объяснение о том, что она знает, что материал незаконный и она обязана его удалить.

Позже ей поступил звонок из прокуратуры о том, что против неё завели административное дело и грозит штраф.

Ранее штраф получила жительница Асбеста. Она разместила в социальной сети «Вконтакте» пост о коронавирусе, в котором информация не соответствовала действительности.

Жительницу Асбеста оштрафовали на 20 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
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