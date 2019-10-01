Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде за сувенирные деньги

Как рассказала супруга свердловчанина, 1 октября мужчину ждет суд, против него свидетельствуют трое жителей Таиланда. Супруга свердловчанина пояснила, что сувенирные деньги были привезены из России, с ними играли их дети. Во время отдыха мужчина пошел в бар, в тот вечер он был один, без супруги. При себе у него отказались ненастоящие деньги, и он решил подарить их местному жителю. Намерения расплачиваться поддельными купюрами у мужчины не было.