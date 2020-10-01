Первый участок ЕКАД после реконструкции откроют в следующем году

В настоящий момент готовы три путепровода и мост через реку Исеть. Ведется укладка дорожного покрытия. Согласно документации, на этот отрезок уйдет почти пять миллиардов рублей. Уже потрачено около двух миллиардов, говорит начальник управления автодорог Вячеслав Данилов.