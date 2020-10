Первый участок ЕКАД после реконструкции откроют в следующем году

Первый участок ЕКАД откроется уже в 2021 году после реконструкции, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В настоящий момент готовы три путепровода и мост через реку Исеть. Ведется укладка дорожного покрытия. Согласно документации, на этот отрезок уйдет почти пять миллиардов рублей. Уже потрачено около двух миллиардов, говорит начальник управления автодорог Вячеслав Данилов. Остается построить пункт весового и габаритного контроля, установить ограждение и знаки. На участке каменный грунт, более полуметра щебня и три слоя асфальтобетонного покрытия, поделился главный инженер подрядчика АО «Свердловскавтодор». Трудная работа предстоит на эстакаде. Потребуется перенос и укладка ряда инженерных коммуникаций на участке длиной 560 метров. Работы планируют завершить в следующем году. После чего дорогу от Челябинского тракта до эстакады откроют для проезда. Напомним, ремонт ЕКАД ведется в рамках нацпроекта БКАД. Летом на реконструкцию выделили дополнительные средства. На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей

