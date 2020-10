Прокуратура отказалась от претензий на 144 млн рублей к вдове экс-главы СвЖД

Уральская транспортная прокуратура отказалась от финансовых претензий на 144 миллиона рублей к Майе Бутко, вдове бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката Михаил Коржева.

Коржев представляет интересы Сергея Петрыкина, фигуранта одного из эпизодов в деле против Миронова. По его словам, ранее прокуратура подавала гражданский иск на сумму 164 миллиона рублей, так как Бутко является наследницей. Она несет обязательства по долгам своего умершего мужа. В пресс-службе прокуратуры ранее поясняли, что уголовное дело против Миронова прекратили в связи с его смертью. После этого надзорное ведомство наложило взыскание суммы, причиненного ущерба государству на наследника. 144 миллиона рублей по версии следствия составляет сумма, которую Миронов получил в качестве незаконного обогащения, и еще 20 миллионов рублей в качестве взяток. Гражданский иск к Бутко рассматривает Останкинский районный суд Москвы. По словам Коржева, на последнем заседании адвокату женщины удалось доказать ее правоту. Однако, эту информацию подтвердили в суде, они утверждают, что прокуратура отказалась только от части исковых требований. Следующее заседание суда пройдет 20 октября. Защита Бутко будет добиваться отказа от претензий по оставшейся части искового требования. На данный момент под арестом находится дом Бутко, а также ее банковские счета. Напомним, Алексей Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Он обвинялся во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-глава СвЖД не смог смириться с арестом и 17 июня 2019 года покончил с собой. В Екатеринбурге суд вынесет приговор инициатору уголовного дела против экс-главы СвЖД

