Пропавший экс-мэр Североуральска объявлен в международный розыск

26 мая 2015 года Юрий Фролов был осужден Серовским районным судом. Он обвинялся в вымогательстве взятки у одного из бизнесменов. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы, а его подельник, экс начальник североуральской Службы заказчика Тигран Симонян, к семи годам заключения. Также обоим осужденным по решению суда были назначены крупные штрафы.