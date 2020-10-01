Пропавший экс-мэр Североуральска объявлен в международный розыск

Пропавший экс-мэр Североуральска объявлен в международный розыск

Сегодня, 19:09ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В августе этого года отдел МВД России по городу Североуральску объявил в международный розыск бывшего мэра города Юрия Фролова, сообщает «Вечерний Краснотурьинск»

26 мая 2015 года Юрий Фролов был осужден Серовским районным судом. Он обвинялся в вымогательстве взятки у одного из бизнесменов. Он был приговорен к девяти годам лишения свободы, а его подельник, экс начальник североуральской Службы заказчика Тигран Симонян, к семи годам заключения. Также обоим осужденным по решению суда были назначены крупные штрафы.

Симонян отправился в тюрьму, а Фролов нет, так как пропал в августе 2014 года, когда шел процесс. По словам его матери, сын уехал на рыбалку и пропал.

Экс-мэр был осужден заочно. В приговоре отмечено, что срок его отбытия наказания нужно будет исчислять с момента фактического задержания.

Изначально Фролов был объявлен в федеральный розыск, однако он до сих пор не дал результата. Теперь эксглаву Североуральска будут искать в других странах.

Напомним, по решению суда на один год был отстранен от должности вице-мэр Тугулыма Сергей Уткин, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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