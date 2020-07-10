Обвиняемый в получении взятки в крупном размере вице-мэр Тугулыма отстранен от службы
Сегодня, 11:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Тугулыме судом на один год был отстранен вице-мэр города Сергей Уткин, которого этим летом следователи обвинили в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Тугулымский районный суд отстранил чиновника от службы, рассмотрев административный протокол по части 2 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Он обвиняется в нарушении сроков и порядке оплаты товаров при проведении закупок для нужд муниципалитета.
Ведомство сообщает, что нарушение Уткина выражается в том, что он допустил формирование задолженности администрации перед тремя бизнесменами.
Напомним, вице-мэр Тугулыма обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Следствие считает, что Уткин лично получил взятку в виде имущества от представителя предприятия за содействие в выплате этой организацией денег за фактически невыполненные работы по строительству муниципального объекта.
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