Обвиняемый в получении взятки в крупном размере вице-мэр Тугулыма отстранен от службы

Тугулымский районный суд отстранил чиновника от службы, рассмотрев административный протокол по части 2 статьи 7.32.5 КоАП РФ. Он обвиняется в нарушении сроков и порядке оплаты товаров при проведении закупок для нужд муниципалитета.

Ведомство сообщает, что нарушение Уткина выражается в том, что он допустил формирование задолженности администрации перед тремя бизнесменами.