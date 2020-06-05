Вице-мэра Тугулыма арестовали по обвинению в получении взятки

Уткину предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, летом 2015 года он лично получил взятку в виде имущества от представителя коммерческой фирмы. За это Уткин должен был помочь в компании в выплате средств за работы по строительству городского объекта, которые фактически не были выполнены.