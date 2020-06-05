Вице-мэра Тугулыма арестовали по обвинению в получении взятки
Сегодня, 20:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд арестовал заместителя главы Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Сергея Уткина, который обвиняется в получении взятки, сообщает Znak.
Уткину предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, летом 2015 года он лично получил взятку в виде имущества от представителя коммерческой фирмы. За это Уткин должен был помочь в компании в выплате средств за работы по строительству городского объекта, которые фактически не были выполнены.
Напомним, что в апреле был помещен под домашний арест глава Тугулыма Сергей Селиванов, которого также обвиняют в получении взятки. По версии следователей, он потребовал от директора фирмы деньги за ежегодное продление трудового договора и увеличение финансирования.
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