В Тугулыме перед судом предстанет экс-начальника финуправления мэрии за взятку

По версии следствия, в период с сентября 2017 по март 2019 года экс-чиновница, зная, что директор МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» регулярно допускает нецелевое расходование и хищение бюджетных денежных средств, предложила ему дать ей взятку, чтобы в учреждении не проводились проверки и ревизии. В общей сложности от мужчины она получила 105 тысяч рублей.

Ранее в Тугулыме по подозрению во взяточничестве был задержан глава города Сергей Селиванов и его заместитель Сергей Уткин. Мэра обвиняется в получении взятки от директора одного из муниципальных учреждений за покровительство по службе, а также продление трудового контракта и финансирование учреждения. Вице-мэр, по версии следствия, получил летом 2015 года взятку в виде имущества за помощь в выплате данной компании средств за невыполненные работы по строительству. На данный момент оба чиновника находятся под домашним арестом.