Суд Нижнего Тагила отказал в УДО московскому террористу

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в УДО Кириллу Красавчикову, который был осужден за серию поджогов и взрывов в Москве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Красавчиков был активным членом Автономной боевой террористической организации. Она была основана в 2009 году студентом Иваном Асташиным, который был недоволен иммиграционной политикой российских властей. По мнению его единомышленников только террор в отношении жителей неславянских национальностей и правоохранительных органов мог заставить власти выслушать их требования. В 2009–2010 годах группа совершила несколько преступлений: поджог в Москве зданий УФСБ, Чкаловского ОВД, нападение на имущество людей с неславянской внешностью. В 2012 году приговор был вынесен десяти членам группировки, им было назначено наказание от трех лет условно до 13 лет колонии строгого режима. Красавчиков получил 12 лет колонии строгого режима, отбывает наказание он в колонии Нижнего Тагила. Он обратился в суд с ходатайством об УДО, однако там поддержали Нижнетагильскую прокуратуру и отказали в ходатайстве. Наказание осужденному осталось неизменным. Напомним, суд отменил досрочное освобождение киллеру из банды Павла Федулова. Суд отменил досрочное освобождение наемного убийцы из банды Павла Федулова

