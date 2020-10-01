Суд Нижнего Тагила отказал в УДО московскому террористу

Красавчиков был активным членом Автономной боевой террористической организации. Она была основана в 2009 году студентом Иваном Асташиным, который был недоволен иммиграционной политикой российских властей. По мнению его единомышленников только террор в отношении жителей неславянских национальностей и правоохранительных органов мог заставить власти выслушать их требования.