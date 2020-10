В Екатеринбурге у Генконсульства выстроилась очередь мигрантов из Азербайджана

Сегодня днем в Екатеринбурге у Генерального консульства Азербайджана, собралась очередь из 40 человек, сообщает Znak.com.

Людей в очереди опросил корреспондент. Они говорят, что пришли для получения нового загранпаспорта, при этом подчеркивают, что их визит не связан с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. По словам генконсула Рамина Салимханова, люди, которые стоят у консульства, действительно пришли за документами. Очередь случилась из-за того, что дипмиссия была закрыта на карантин по коронавирусу. Салимханов также отметил, что большое количество народу не связано с военными действиями. Он объяснил, что граждан Азербайджана, проживающих в России на сегодняшний день не призывают. Генконсул добавил, что многие сограждане хотят уехать в Азербайджан по своему желанию. Напомним, конфликт из-за Горного Карабаха обострился 27 сентября этого года. В обеих странах введено военное положение: в Армении полностью, в Азербайджане — частично. Генконсул Азербайджана в Екатеринбурге прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

