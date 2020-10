В Нижнем Тагиле появилась мемориальная доска Почетному гражданину города Шапошникову

В Нижнем Тагиле появилась мемориальная доска памяти Почетного гражданина города Михаила Шапошникова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Она установлена на улице Садовой 38В на фасаде здания управления Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги. Там ветеран проработал с 1974 по 1989 годы. В церемонии открытия принимали участие первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин, а также друзья и родственники Шапошникова. По словам начальника Свердловской железной дороги по Нижнетагильскому региону Геннадия Маренкова, сегодня, в день 17-летия РЖД, вспоминают лучших представителей отрасли, которые заложили основу современной компании. За годы руководства Шапошниковым произошло много знаковых событий, например проведена реконструкция сортировочной станции Смычка, установлен монумент «Воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» и памятник паровозу «Л-1635». Коллеги отзываются о Шапошникове как об очень хорошем наставнике. При его участии построено более 100 тысяч квадратных метров жилья, а также объекты инфраструктуры. Вячеслав Горячкин отметил, что Шапошников внес огромный вклад в развитие города. Он почетный железнодорожник, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени ордена Дружбы народов и других государственных наград. Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске. Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле установили мемориальную доску, посвященную памяти Героя Советского Союза Анатолия Петровича Селезнева. В Нижнем Тагиле появилась памятная табличка в честь героя Советского Союза Селезнева

