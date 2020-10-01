В Нижнем Тагиле появилась мемориальная доска Почетному гражданину города Шапошникову

Она установлена на улице Садовой 38В на фасаде здания управления Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги. Там ветеран проработал с 1974 по 1989 годы. В церемонии открытия принимали участие первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин, а также друзья и родственники Шапошникова.