В Нижнем Тагиле рецидивистов осудили за поджог общежития из мести

Несмотря на гибель двух мужчин, подельников осудили по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть людей. Каждому дали по три года. 26-летнему приезжему Новоасбеста также добавили три года за изнасилование, рассказали родственники одного из погибших. Помимо уголовной ответственности, каждому из мужчин выписали штраф в размере 700 тысяч рублей, который они должны выплатить родственникам жертв, дополнительно компенсировав расходы на оформление похорон.