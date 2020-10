В Нижнем Тагиле рецидивистов осудили за поджог общежития из мести

В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчинам, которые подожгли дверь в общежитие, что привело к смерти двух людей, сообщает АН «Между строк».

Дзержинский районный суд вынес приговор двум злоумышленникам, которые 2 января 2019 года совершили поджог двери в общежитии на улице Щорса. В результате инцидента погибли двое мужчин 55 и 38 лет. Как выяснило следствие, 36-летний тагильчанин и его 26-летний знакомый, приехавший из Новоасбеста, находились в состоянии алкогольного опьянения и пришли в общежитие, чтобы отомстить женщине, расставшейся с одним из них. Облив дверь легковоспламеняющейся жидкостью и совершив поджог, злоумышленники скрылись. Из-за быстро распространившегося огня из здания пришлось эвакуировать 15 человек. Несмотря на гибель двух мужчин, подельников осудили по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть людей. Каждому дали по три года. 26-летнему приезжему Новоасбеста также добавили три года за изнасилование, рассказали родственники одного из погибших. Помимо уголовной ответственности, каждому из мужчин выписали штраф в размере 700 тысяч рублей, который они должны выплатить родственникам жертв, дополнительно компенсировав расходы на оформление похорон. Напомним, в августе Нижнетуринским городским судом был вынесен приговор в отношении местного жителя за поджог многоквартирного дома, в результате которого пострадали 62 человека.

