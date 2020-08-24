Пострадали 62 человека: жителю Урала вынесен приговор за поджог многоквартирного дома

В ходе рассмотрения дела гособвинитель представил доказательства, что 23 ноября 2019 года в период с 20.30 по 21.10 у мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии, на почве личной неприязни к одному из жителей дома, возник умысел на уничтожение его имущества.