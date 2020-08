Пострадали 62 человека: жителю Урала вынесен приговор за поджог многоквартирного дома

Нижнетуринским городским судом был вынесен приговор в отношении жителя Нижней Туры за поджог многоквартирного шестиподъездного многоквартирного дома, в результате которого пострадали 62 человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчине вынесли приговор за совершение преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия). В ходе рассмотрения дела гособвинитель представил доказательства, что 23 ноября 2019 года в период с 20.30 по 21.10 у мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии, на почве личной неприязни к одному из жителей дома, возник умысел на уничтожение его имущества. Подсудимый, при помощи зажигалки поджег бытовой мусор, находившиеся в деревянном стеллаже, находящемся на первом этаже третьего подъезда. В результате дом был полностью уничтожен. Насчитывается 62 потерпевших. Каждому из них причинен значительный ущерб. Кроме того, два человека получили травмы средней степени тяжести. Мужчина был приговорен к 1 году и 11 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить более 722 тысяч рублей ущерба. Ранее в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик решил повторить трюк из TikTok — он поджег льющийся бензин из канистры. В результате он получил ожоги. В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик решил поджечь бензин из канистры и получил ожоги

