Пострадали 62 человека: жителю Урала вынесен приговор за поджог многоквартирного дома

Мужчине вынесли приговор за совершение преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия).
В ходе рассмотрения дела гособвинитель представил доказательства, что 23 ноября 2019 года в период с 20.30 по 21.10 у мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии, на почве личной неприязни к одному из жителей дома, возник умысел на уничтожение его имущества.
Подсудимый, при помощи зажигалки поджег бытовой мусор, находившиеся в деревянном стеллаже, находящемся на первом этаже третьего подъезда.
В результате дом был полностью уничтожен. Насчитывается 62 потерпевших. Каждому из них причинен значительный ущерб. Кроме того, два человека получили травмы средней степени тяжести.
Мужчина был приговорен к 1 году и 11 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить более 722 тысяч рублей ущерба.
Ранее в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик решил повторить трюк из TikTok — он поджег льющийся бензин из канистры. В результате он получил ожоги.