Повторный конкурс на изготовление эскиза въездного знака объявлен в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 30 октября повторно был объявлен конкурс по изготовлению эскиза въездного знака. Напомним, что стелу планируют разместить на Южном въезде в город.

Ранее конкурс уже проводился, однако экспертная комиссия не смогла определить победителя, так как все представленные проекты не соответствовали заявленной концепции.

В связи с тем, что после подведения итогов конкурса на въездной знак оргкомитетом не определен победитель, конкурс объявлен несостоявшимся, объявляется новый конкурс на эскизный проект,сообщается на сайте администрации города.