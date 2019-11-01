Террориста не отпускают из колонии в Екатеринбург для зачатия ребенка
Сегодня, 11:49ОбществоФото: Страница Вероники Королевой в соцсети
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Николая Королева, осужденного в 2006 году за терроризм и сейчас отбывающего наказание, не пускают в Екатеринбург для участия в процедуре ЭКО вместе с супругой, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Королев осужден на 25 лет, он признан виновным в террористическом акте, произошедшем в Москве на Черкизовском рынке. Тогда погибли 14 человек, еще 61 — травмированы. В 2014 году Королев и его супруга решили зачать ребенка. Женщина посещает свидания в колонии, однако забеременеть ей не удается. Супруги решили прибегнуть к процедуре ЭКО, которую намерены сделать в клинике Екатеринбурга.
С 2014 года супруги судятся с колонией за право посетить медучреждение. В настоящий момент они намерены обращаться в Конституционный суд и ЕСПЧ.
По словам представителя семьи Королевых, в ЕСПЧ Антона Буркова, отказ паре в проведении ЭКО — «средневековое, дикое, садистское гулаговское правило».
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