Террориста не отпускают из колонии в Екатеринбург для зачатия ребенка

Королев осужден на 25 лет, он признан виновным в террористическом акте, произошедшем в Москве на Черкизовском рынке. Тогда погибли 14 человек, еще 61 — травмированы. В 2014 году Королев и его супруга решили зачать ребенка. Женщина посещает свидания в колонии, однако забеременеть ей не удается. Супруги решили прибегнуть к процедуре ЭКО, которую намерены сделать в клинике Екатеринбурга.