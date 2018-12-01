Положительная динамика: пострадавший в ДТП в Екатеринбурге ребенок стал сам дышать

Пострадавшие от наезда 14 ноября в Екатеринбурге мать и 2-летний сын отключены от аппаратов и дышат сами. По информации от отца пострадавшего мальчика, малыш переведен в отделение травматологии. Теперь отец лежит вместе с ребенком в больнице.

Для выводов и прогнозов – пока рано. Операция была сложнейшая, а период восстановления идёт медленно. Консервативное лечение и терапия. Положительная динамика есть,рассказал мужчина.

Мать мальчика также находится в больнице. Ей предстоит еще операция на позвоночнике и период реабилитации.

Третьего пострадавшего в аварии на улице Фурманова ожидают еще несколько операций.