Положительная динамика: пострадавший в ДТП в Екатеринбурге ребенок стал сам дышать
2-летний ребенок, пострадавший в аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге отключен от аппарата искусственного дыхания и переведен в травматологию.
Пострадавшие от наезда 14 ноября в Екатеринбурге мать и 2-летний сын отключены от аппаратов и дышат сами. По информации от отца пострадавшего мальчика, малыш переведен в отделение травматологии. Теперь отец лежит вместе с ребенком в больнице.
Для выводов и прогнозов – пока рано. Операция была сложнейшая, а период восстановления идёт медленно. Консервативное лечение и терапия. Положительная динамика есть,рассказал мужчина.
Мать мальчика также находится в больнице. Ей предстоит еще операция на позвоночнике и период реабилитации.
Третьего пострадавшего в аварии на улице Фурманова ожидают еще несколько операций.
Мужчина, совершивший наезд, находится в СИЗО. По словам отца пострадавшего малыша, врачи осматривали водителя автомобиля. По их мнению, он симулировал приступ эпилепсии, пишет «Комсомольская правда».
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