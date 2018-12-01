Сотрудник колонии в Карпинске погиб под трактором

21 ноября сотрудник ИК-3 находился в посёлке Кытлым, где осуществлял надзор за заключёнными. В период с 10:10 до 15:50 он управлял трактором, хотя, как установило следствие, это не входило в его должностные обязанности.

В момент управления транспортным средством водитель зацепил тросом поваленные деревья и подтянул их лебёдкой, что привело к опрокидыванию трактора. От полученных многочисленных телесных повреждений младший инспектор группы надзора скончался на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.