Уральскую певицу оскорбили в соцсетях за концерт во время пандемии

Уральскую певицу Веру Мусаелян, солистку группы «Алоэ Вера», пользователи соцсетей стали оскорблять за проведенный концерт в Санкт-Петербурге во время пандемии.

Сама артистка уверяет, что были соблюдены все противоэпидемиологические требования. Ты: умудряешься вместе с организаторами все-таки сделать концерт, соблюдая правила. Люди, которые никогда не слушали нашу группу и не были на концерте: «Мрази! Убийцы! Вас надо сжечь»,написала певица в Instagram. Она пишет, что зал был заполнен на 25% от общей вместимости, у всех посетителей на входе проверяли температуру и наличие масок. Кроме того, зрителям выдавали санитайзеры и рассаживали их с учетом дистанции. Мусаелян заявляет, что концерт был абсолютно законным и не понимает суть претензий. Она пишет, что готова была выступать даже при пустом зале, потому что музыка — это ее работа. Музыка дает силы, эмоции, движение и мне, и вам. Люди натерпелись за этот год, им плохо, страшно, непонятно, у большей части из них нет поддержки, нет сил и внутренних ресурсов. А мы можем их дать,говорит певица. Напомним, в конце ноября рэпер Моргенштерн выступил на корпоративе компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. За двухчасовой концерт он получил четыре миллиона рублей. «Сима-ленд» заплатил Моргенштерну четыре млн рублей за корпоратив в Екатеринбурге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter