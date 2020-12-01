В интернете появилась петиция против буддисткой общины на горе Качканар

Поселение общины находится в зоне взрывных работ, по решению суда она должна была покинуть это место до 1 ноября 2020 года. После переговоров ее члены согласились переехать в посёлок Косья, который находится в Нижнетуринском городском округе. Однако в середине ноября стало известно, что буддисты не стали выполнять соглашение.