В интернете появилась петиция против буддисткой общины на горе Качканар

Жители Качканара создали петицию на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием не допустить гибели города и банкротства предприятий.

Петиция «Остановите катастрофу! Спасите Качканар!» появилась на сайте Сhange.org. Ее авторы просят губернатора вмешаться в ситуацию с выселением буддисткой общины «Шедруб Линг» с горы Качканар. Если этого не произойдет в ближайшее время, может встать под угрозу разработка Собственно-Качканарского месторождения (СКМ). Мы, жители города Качканар, жители Свердловской области, жители Российской Федерации, требуем остановить надвигающуюся катастрофу! Если срочно не пресечь незаконный захват буддистской общиной федеральной земли на горе Качканар, где началась разработка Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) железной руды, то целый город лишится своего будущего, тысячи людей останутся без средств к существованию, а работа нескольких градообразующих предприятий Качканара, Нижнего Тагила, Новокузнецка может быть парализована.пишут авторы. Авторы считают, что это может касаться экономической безопасности не только УрФо. По их словам, если не пресечь уменьшение добычи руды, то могут начаться увольнения на предприятиях. Поселение общины находится в зоне взрывных работ, по решению суда она должна была покинуть это место до 1 ноября 2020 года. После переговоров ее члены согласились переехать в посёлок Косья, который находится в Нижнетуринском городском округе. Однако в середине ноября стало известно, что буддисты не стали выполнять соглашение. Напомним, медики Нижнего Тагила написала петицию против передачи скорой помощи на аутсорсинг. Медики скорой помощи из Нижнего Тагила создали петицию против аутсорсинга

