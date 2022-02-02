Отец постоянно избивал мать: двух детей изъяли у неработающей пары в Верхней Салде

В Верхней Салде полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Быт» в ходе которой проверяются неблагополучные семьи с детьми.
В одной из квартир сотрудники правоохранительных органов выявили систематическое избиение отцом матери двух девочек. Мужчина, когда употреблял спиртное, вел себя агрессивно: бил и душил жену, угрожал ей убийством на глазах у детей.
Девочек поместили в социально-реабилитационный центр, однако мать забрала их оттуда. Но спустя некоторое время женщина сама попросила забрать детей из-за постоянных разборок в семье.
В отношении отца возбудили уголовные дела за причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и угрозе убийством. За это предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Дети вернутся жить к матери только в случае, если она найдет работу, а супруг будет жить отдельно, сообщает МУ МВД России «Верхнесалдинский».
Напомним, в поселке Анатольская под Нижним Тагилом органы опеки изъяли троих детей у фермера после сообщения об издевательствах. Несовершеннолетние никогда не посещали школу и детский сад, а также не состояли на учете в поликлинике.