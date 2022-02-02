В Пермском крае сall-центр по COVID-19 ПЦБК принял свыше 12 тыс. заявок сотрудников

В Пермском крае уже почти два года функционирует корпоративный call-центр по COVID-19 группы предприятий “ПЦБК”. Он принимает заявки практически с самого начала пандемии – с апреля 2020 года.

За все время работы операторы call-центра приняли порядка 12 тысяч обращений от работников предприятия. Как сообщает properm.ru, такая консультационная помощь помогает снизить нагрузку на всю систему здравоохранения Прикамья. Операторы обрабатывают звонки от персонала обеих производственных площадок в рабочие часы: с 08:00 до 22:00. Помимо помощи по горячей линии, сотрудники могут сдать ПЦР-тест на коронавирус, получить дистанционную консультацию по вопросам лечения. Для оказания такой поддержки своим сотрудникам компания заключила договоры с тремя частными медцентрами. Также ГП “ПЦБК” сотрудничает с поликлиникой № 4 городской больницы № 6 в Голованово, где располагается главная производственная площадка комбината. Врачи выезжают на диагностику COVID-19 в Пермь, Добрянку, Кунгур и села Пермского района. В медпунктах предприятия также хранится запас ПЦР-тестов для работников. За два года пандемии в стенах предприятия было проведено свыше 12,3 тысячи исследований на наличие вируса. Кроме того, весь штат компании соблюдает социальную дистанцию, носит медицинские маски, обрабатывает руки и рабочие поверхности санитайзерами. Корпоративный транспорт ПЦБК проходит дезинфекцию после каждого рейса. Глава ГП “ПЦБК” Юрий Марков подчеркивает, что для руководства компании здоровье и комфорт сотрудников находятся на первом месте. Сейчас из-за повышенной заболеваемости в регионе 50% административного персонала отправили на удаленку. Марков отметил, что деятельность call-центра помогает вовремя выявлять случаи заболевания и оперативно купировать их. Благодаря таким мерам 80% инженерно-технического и производственного персонала трудятся на своих рабочих местах, обеспечивая бесперебойную работу оборудования и машин. Успешно проходит вакцинация от коронавируса, прививки уже сделали 80% от общего количества сотрудников. В компании каждый год, в том числе и во время пандемии, проводятся обязательные медосмотры.

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