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80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь

Сегодня, 12:17ОбществоФото: E1.RU
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