80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели рейды в нескольких кафе, ресторанах и барах столицы Урала. В ходе операции были задержаны 80 иностранных граждан, треть из них отправится на родину по причине нарушения миграционного законодательства. В отношении остальных задержанных проводится проверка.