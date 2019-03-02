80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь
Сегодня, 12:17ОбществоФото: E1.RU
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Ночью с 1 на 2 марта силовики провели в Екатеринбурге рейд по заведениям общепита. В результате были задержаны 80 иностранцев.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии провели рейды в нескольких кафе, ресторанах и барах столицы Урала. В ходе операции были задержаны 80 иностранных граждан, треть из них отправится на родину по причине нарушения миграционного законодательства. В отношении остальных задержанных проводится проверка.
Мероприятие является частью спецоперации, проводимой силовыми структурами с целью пресечения этнической преступности в регионе. Как сообщает Е1, данные мероприятия могут быть связаны с подготовкой к саммиту GMIS-2019, который посетят первые лица государства и множество иностранных гостей.
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