В Екатеринбурге коммунальщики заплатят 228 тысяч рублей за колею на дороге

Как рассказали изданию в пресс-службе областного суда, происшествие произошло в феврале 2019 года. На одной из дорог Ford Focus водителя Дмитрия попал в колею, после чего его выбросило на ограждение. В результате автомобилю были нанесены повреждения, стоимость ликвидации которых составила 363 тысячи рублей.

Согласно акту содержания дорог, который составил сотрудник ГИБДД, на дороге была колея длиной 35,7 метров и 7 см высотой.

Автомобилист обратился в суд с иском к МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», которое отвечает за содержание участка. Он потребовал оплатить ему ремонт и сопутствующие расходы. Суд признал, что 90% вины лежит на компании и обязал ее выплатить около 38 тысяч рублей.