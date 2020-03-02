В Екатеринбурге коммунальщики заплатят 228 тысяч рублей за колею на дороге
В Екатеринбурге коммунальная служба заплатит местному жителю 228 тысяч рублей за колею на дороге, из-за которой мужчина разбил свой автомобиль, сообщают «Вечерние ведомости».
Как рассказали изданию в пресс-службе областного суда, происшествие произошло в феврале 2019 года. На одной из дорог Ford Focus водителя Дмитрия попал в колею, после чего его выбросило на ограждение. В результате автомобилю были нанесены повреждения, стоимость ликвидации которых составила 363 тысячи рублей.
Согласно акту содержания дорог, который составил сотрудник ГИБДД, на дороге была колея длиной 35,7 метров и 7 см высотой.
Автомобилист обратился в суд с иском к МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», которое отвечает за содержание участка. Он потребовал оплатить ему ремонт и сопутствующие расходы. Суд признал, что 90% вины лежит на компании и обязал ее выплатить около 38 тысяч рублей.
Водитель с решением суда не согласился и оспорил его в вышестоящей инстанции. Областной суд учел незначительность вины автомобилиста в ДТП. Он не нарушал скоростной режим, но не убедился в безопасности маневра при перестройке на другую полосу и не выбрал скорость в ночное время. В результате судом вина была определена 40% на 60%. Коммунальщиков обязали выплатить 228 тысяч рублей, учитывая все расходы и ремонт автомобиля.