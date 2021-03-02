Газовая котельная за 31,7 млн рублей появится в селе Покровское под Нижним Тагилом

Заявки на участие принимаются с 1 по 15 марта, аукцион в электронной форме по определению подрядчика состоится в последний день.
В перечень работ по строительству объекта входят архитектурные решения, отопление и вентиляция, водопровод и канализация – внутренние сети, электроснабжение – внутренние сети, наружное электроснабжение, благоустройство территории, пусконаладочные работы.
Срок выполнения работ определяется с момента заключения контракта по 31 мая 2022 включительно.
Напомним, пять дорог будут отремонтированы в Горноуральском городском округе за 10,5 млн рублей. Финансирование проектов будет выполнено по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».