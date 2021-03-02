Газовая котельная за 31,7 млн рублей появится в селе Покровское под Нижним Тагилом

Газовая котельная за 31,7 млн рублей появится в селе Покровское под Нижним Тагилом

Сегодня, 12:55ОбществоОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Управление капитального строительства Горноуральского городского округа ищет подрядчика для строительства отдельно стоящей газовой котельной мощностью 1,2 МВт для жилого массива в селе Покровское. Начальная цена контракта составляет 31,7 млн рублей.

Заявки на участие принимаются с 1 по 15 марта, аукцион в электронной форме по определению подрядчика состоится в последний день.

В перечень работ по строительству объекта входят архитектурные решения, отопление и вентиляция, водопровод и канализация – внутренние сети, электроснабжение – внутренние сети, наружное электроснабжение, благоустройство территории, пусконаладочные работы.

Срок выполнения работ определяется с момента заключения контракта по 31 мая 2022 включительно.

Напомним, пять дорог будут отремонтированы в Горноуральском городском округе за 10,5 млн рублей. Финансирование проектов будет выполнено по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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