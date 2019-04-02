Дорогая честь: кто в Свердловской области судится за свою репутацию?

Чаще всего предметом судебных споров становятся публикации региональных СМИ, где по мнению истцов, содержится информация, порочащая их репутацию. В исках предприниматели требуют в установленный срок удалить статьи с информационных источников или же опубликовать опровержение. В некоторых случаях истцы просят суд взыскать с ответчиков денежную компенсацию за моральный или материальный вред.

В конце марта корпорация «Уралвагонзавод» выиграла суд с информагентством «Панорама УрФО». Претензии о защите деловой репутации предприятие предъявило изданию из-за статьи о визите генерального директора УВЗ Александра Потапова на Челябинский тракторный завод. Панорама УрФО» предположило, что приезд Потапова может быть вызван в связи с закрытием челябинского производства. В качестве компенсации УВЗ требовало с издания 4 млн рублей. Однако арбитражный суд не удовлетворил эту часть иска, так как не нашел для этого оснований.

Информагентство «Панорама УрФО» является изданием аффилированным с экс-депутатом Нижнетагильской гордумы и главредом телеканала «УрФО 24» Андреем Муриновичем.

На сегодняшний день УВЗ предъявило претензии через суд еще одному региональному изданию – Ura.ru за публикацию о возможных сокращений на заводе и требует взыскать с него 4 млн рублей репутационного вреда. Еще один иск о защите чести предъявлен ООО «Незыгарь», которому принадлежит сайт «Устав.нет». Тагильское предприятие требует опровержения информации, размещенной ранее на сайте.

Бывший и нынешний владельцы ООО «Незыгарь» – Александр Устинов и Иван Бесценный являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Их обвиняют в вымогательстве денег за удаление с сайта публикаций о заводе «Вентпром».

2 млн рублей с Ura.ru требует ООО «Корпорация Роснефтегаз», которое считает вредной для своей репутации публикацию с заголовком «Корпорация Роснефтегаз, заказавшая бывшего губернатора Ямала, решила судиться с приставами и казаками». По ходатайству Ura.ru суд заменил ответчика на ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которому принадлежит издание. Судебное разбирательство отложено на 25 апреля.

ООО «Корпорация Роснефтегаз» принадлежит ямальскому бизнесмену Олегу Ситникову. Компания не раз находилась в центре скандалов – в 2017 году рабочие выходили на митинг с требованием вернуть задерживаемую зарплату. Также Следственный комитет заводил уголовные дела о невыплате Ситниковым налогов на многомиллионные суммы.

Не обошли судебные иски о защите репутации и тагильские СМИ. В 2018 году иск на 3 млн рублей предъявлен к Ирине Пудовкиной, главному редактору ИА «Все новости». Истец – ИП Захаров А.И. – просит суд признать сведения в статьях «Жертв ритуального мошенника ищут полицейские Нижнего Тагила» и «Директора «Мемориала» будут судить за мошенничество» несоответствующими действительности.

Артем Захаров являлся владельцем фирмы по изготовлению надгробий «Мемориал». 28 августа 2018 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал Захарова виновным в мошенничестве. Ущерб от его действий составил 3 млн рублей. Суд приговорил бизнесмена к трём годам колонии общего режима. Несмотря реальный срок Захарова, его судебное разбирательство с Пудовкиной продолжается до сих пор. Истец получил разрешение участвовать в заседаниях по видеоконференцсвзязи из СИЗО. При этом он уже отказался от взыскания морального вреда в размере 3 млн рублей, а ответчик уже удалил спорные новости с сайта.

В 5,5 млн рублей оценила вред своей репутации бывший директор АО «Управляющая Компания «Металлинвест» Елена Исаева. В 2016 году она подала иск к предприятию из-за публикации на его официальном сайте. В ней говорилось о том, что Исаева открыла ООО «Уральский завод металлоконструкций» и якобы выдает его за подразделение «Металлинвеста», не выполняя при этом обязательств по договорам.

Однако арбитражный суд не счел данную публикацию порочащей деловую честь Исаевой, так как истец не смог обосновать свои претензии. По мнению судьи, оспариваемые сведения относятся к деятельности юридического лица, а не гражданского. Делопроизводство было остановлено решением суда.

Пользователи интернета также попадают «под раздачу» недовольных компаний за свои комментарии и личное мнение. В 2017 году арбитражный суд рассматривал иск ООО «РОС-НТ» к Александре Слоботчиковой. От имени девушки в соцсетях был размещен эмоциональный пост с призывом не устраиваться на работу в компанию, якобы там всех сотрудников «кидают на деньги». ООО «РОС-НТ» потребовал со Слоботчиковой 170 тыс. рублей компенсации морального вреда. Суд пришел к выводу, что достоверно установить кем и когда была размещена публикация невозможно, и в иске было отказано.

Компания «РОС-НТ» находится в Каменске-Уральском, занимается монтажом и обслуживанием кондиционеров и систем вентиляции. Генеральный директор – Андрей Горюнов.

Кроме обычных пользователей сети, фигурантами исков о защите чести становятся и чиновники. В 2018 году Компания «Ураласбест» и ее дочернее предприятие «Ультра Си» подали в арбитражный суд Свердловской области иск против асбестовского депутата Натальи Крыловой. Причиной стал пост на личной странице Крыловой в соцсети, где она обвиняла компанию в уклонении от уплаты налогов. Репутационный ущерб обе компании оценили в размере 1 рубль. Руководитель управления стратегического развития ОАО «Ураласбест» Сергей Ременник объяснил это тем, что целью иска являются не деньги, а защита репутации компании. На сегодняшний день делопроизводство по иску приостановлено, так как истец проводит лингвистическую экспертизу оспариваемой публикации.