«Почта России» в Сосьве оштрафована за отсутствие воды и протекающую крышу

В сентябре 2018 года сотрудниками прокуратуры, МЧС и администрации Сосьвинского ГО проведена проверка эксплуатации здания, в котором расположено почтовое отделение. В ходе мероприятия установлено, что в помещении отделения отсутствуют системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, не соблюдается температурный режим и протекает крыша. Таким образом, нарушаются права сотрудников на нормальные условия труда.

По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП Российской Федерации. «Почта России» оштрафована на 50 тысяч рублей. Решение Государственной инспекции труда Свердловской области организация обжаловала в Кировском районном суде Екатеринбурга, однако оно было оставлено без изменений. «Почта России» обратилась в Свердловский областной суд, однако там тоже не нашли оснований для отмены решения госинспекции.