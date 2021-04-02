Партия запрещенного домашнего мяса сожжена в Екатеринбурге

Партия запрещенного домашнего мяса сожжена в Екатеринбурге
Сегодня, 11:32ОбществоФото: pixabay.com
Партия запрещенного домашнего мяса была изъята и уничтожена таможенниками в Екатеринбурге.

Партия домашнего мяса прибыла из Таджикистана и была обнаружена в ходе досмотра ручной клади и багажа пассажиров, сообщает пресс-служба Упраления Россельхознадзора по Свердловской области.

Продукция не имела никакой ветеринарной сопроводительной документации, разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

В результате с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний продукция была изъята и уничтожена. Кроме того, нарушитель был привлечен к ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.

Материалы дел переданы в таможенные органы.

Напомним, таможенники также изъяли 11 тонн контрафактной и немаркированной одежды, запрещенной к реализации на территории России. Общая стоимость нелегальной продукции составила более 25 миллионов рублей.

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