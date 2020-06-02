В школах Екатеринбурга установят блокпосты и противотаранные устройства

О новых требованиях федерального законодательства по антитеррористической защищенности учебных заведений 2 июня на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности рассказал замначальника департамента образования мэрии Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

По его словам, он пока не очень хорошо представляет, как это должно выглядеть. Он предположил, что противотаранные и противооткатные устройства — это выставленные на дорогу бетонные блоки.

Председатель комитета административных органов Евгений Клюжин сообщил, что муниципалитет уже направил обращение в министерство общественной безопасности Свердловской области с просьбой дать разъяснения. Именно это ведомство будет контролировать ход реализации программы.

На создание блокпостов городу было дано 1,5 года. По предварительным оценкам, каждый КПП будет стоит около одного миллиона рублей. Еще по 300 тысяч потребуется, чтобы монтировать противотаранные устройства. В Екатеринбурге насчитывается 36 школ первой категории. Соответственно, стоимость реализации программы составил примерно 47 миллионов рублей. Если снабдить все школы города, то стоимость вырастет до нескольких сотен миллионов.