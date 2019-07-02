Мэр Серова отдал часть зарплаты пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области

Также градоначальник попросил чиновников последовать его примеру. Какую именно сумму пожертвовал мэр — не сообщается. Сизиков подчеркнул, что когда-то Серов также пострадал от подтопления (наводнение произошло в июне 1993 года из-за прорыва плотины Киселевского водохранилища).

Направьте в помощь людям, которые пострадали так же, как и когда-то наши земляки, ту сумму, которую вы можете себе позволить,сообщил Сизиков.

Сейчас в Иркутской области действует режим ЧС, затоплены 96 населенных пунктов, под водой находятся более 15 тысяч домов, без крова могут остаться более 30 тысяч жителей, разрушены 13 автомобильных мостов, закрыто движение по федеральной трассе «Сибирь». По последним данным среди пропавших числятся 13 человек, 16 жителей региона погибли.