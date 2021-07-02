Банкротящийся ВГОК установил новую вывеску на заводоуправлении в Нижнем Тагиле

Банкротящийся ВГОК установил новую вывеску на заводоуправлении в Нижнем Тагиле
Банкротящийся ВГОК установил новую вывеску на заводоуправлении в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:05ОбществоФото: TagilCity.ru
Предприятие, входящее в топ загрязнителей в Нижнем Тагиле, банкротится уже несколько лет. На фоне миллиарда долгов по исполнительным листам и судам еще на полтора миллиарда 2 июля на заводоуправлении появилась новая конструкция с логотипом ВГОКа.

Днем 2 июля рабочие занимались демонтажем старой конструкции и установкой нового элемента вывески на здании ВГОКа по улице Фрунзе. Логотип компании на белом фоне с крыши сняли с помощью автокрана, позже там появилась новая вывеска.

Напомним, на предприятии была введена процедура банкротства с 2018 года. По исполнительным производствам ВГОК задолжал 888 миллионов рублей. При этом ранее сумма достигала одного миллиарда. В судах к предприятию предъявлено более полусотни исков на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Большинство долгов накоплены за газ, тепло и электроэнергию. Также ВГОК имеет задолженности по налогам.

Фото:TagilCity.ru

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