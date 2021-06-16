Свыше 35 млн требует «МРСК Урала» у нижнетагильского ВГОКа

Напомним, 24 мая 2021 года иск к нижнетагильскому ВГОКу на сумму около 36 миллионов рублей подало ОАО «МРСК Урала». В апреле 2021 года суд удовлетворил иск «Россетей Урала» на 34,6 миллиона рублей к нижнетагильскому ВГОКу. На предприятии с 2018 года введена процедура банкротства. Комбинат задолжал по исполнительным производствам свыше 890 млн рублей, большая часть накопившихся долгов — задолженности за электроэнергию, тепло и газ.