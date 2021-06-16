Свыше 35 млн требует «МРСК Урала» у нижнетагильского ВГОКа

Свыше 35 млн требует «МРСК Урала» у нижнетагильского ВГОКа
Свыше 35 млн требует «МРСК Урала» у нижнетагильского ВГОКа
Сегодня, 11:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Исковое заявление к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» на сумму более 35,2 миллиона рублей подало ОАО «МРСК Урала».

Исковое заявление было принято к производству 15 июня 2021 года, следует из картотеки арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, 24 мая 2021 года иск к нижнетагильскому ВГОКу на сумму около 36 миллионов рублей подало ОАО «МРСК Урала». В апреле 2021 года суд удовлетворил иск «Россетей Урала» на 34,6 миллиона рублей к нижнетагильскому ВГОКу. На предприятии с 2018 года введена процедура банкротства. Комбинат задолжал по исполнительным производствам свыше 890 млн рублей, большая часть накопившихся долгов — задолженности за электроэнергию, тепло и газ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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