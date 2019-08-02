В Египте на дне реки Нил был обнаружен древний храм с сокровищами

Исследователи с помощью сканирующего прибора обнаружили на дне каменные колонны крупного храма, а также руины небольшого греческого храма, захороненного под морским дном на глубине одного метра. Фрагмент лодки был недостающей частью ранее обнаруженного судна длиной 13 метров, которое использовалось для священных действий.

На корабле хранились сокровища, включая бронзовые и золотые монеты, которые датированы правлением египетского царя Птолемея II (283-246 годы до нашей эры). Керамические сосуды и другие изделия были изготовлены в III–IV веках.

Город Гераклион был назван в честь легендарного Геракла, который, как верили древние, действительно посетил этот город. В свое время это был очень развитый город на берегу Нила. Город был построен примерно в VIII веке до нашей эры. Примерно 1500 лет назад город затопило и сейчас он находится под водой на глубине около 45 метров.