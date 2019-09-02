Обновленная школа № 72 в Нижнем Тагиле приняла учеников

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2 сентября в Нижнем Тагиле после капитального ремонта двери для учащихся открыла школа № 72, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Прошлый учебный год дети заканчивали в расположенной рядом школе № 56. Ремонт длился с апреля по конец августа. За это время было капитально отремонтировано здание 1947 года постройки, а также приведена в порядок прилегающая территория. В этом году школе исполнится 70 лет.
Напомним, в этом году двери для юных тагильчан открывает новая современная школа № 100.
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