Обновленная школа № 72 в Нижнем Тагиле приняла учеников

Прошлый учебный год дети заканчивали в расположенной рядом школе № 56. Ремонт длился с апреля по конец августа. За это время было капитально отремонтировано здание 1947 года постройки, а также приведена в порядок прилегающая территория. В этом году школе исполнится 70 лет.