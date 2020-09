Уральские казаки просят Путина запретить неделю гордости ЛГБТ

Уральские казаки записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят президента запретить неделю гордости ЛГБТ в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.

Решение было принято на казачьем сходе. Главная цель казаков — противодействие распространению ЛГБТ-движения в России. По словам заместителя атамана станицы «Горный Щит» Олега Богуневича, казаки собираются действовать в рамках закона. Он пояснил, что их готовы поддержать представители казачества из других регионов. Мы не должны оставить все это без ответа, сказал заматамана. Казаков также поддержали представители национальных диаспор, а также религиозных конфессий. Напомним, что неделя гордости ЛГБТ стартует в Екатеринбурге с 7 сентября. Ранее жалобу на организаторов мероприятия в Генпрокуратуру и ФСБ направил блогер Сергей Колясников. Он посчитал, что проведение недели гордости ЛГБТ нарушает российское законодательство по части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

