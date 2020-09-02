Уральские казаки просят Путина запретить неделю гордости ЛГБТ

Решение было принято на казачьем сходе. Главная цель казаков — противодействие распространению ЛГБТ-движения в России. По словам заместителя атамана станицы «Горный Щит» Олега Богуневича, казаки собираются действовать в рамках закона. Он пояснил, что их готовы поддержать представители казачества из других регионов.