Уральские казаки просят Путина запретить неделю гордости ЛГБТ

Уральские казаки просят Путина запретить неделю гордости ЛГБТ

Сегодня, 21:41ОбществоPhoto: pixabay
Уральские казаки записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят президента запретить неделю гордости ЛГБТ в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.

Решение было принято на казачьем сходе. Главная цель казаков — противодействие распространению ЛГБТ-движения в России. По словам заместителя атамана станицы «Горный Щит» Олега Богуневича, казаки собираются действовать в рамках закона. Он пояснил, что их готовы поддержать представители казачества из других регионов.

Мы не должны оставить все это без ответа, сказал заматамана.

Казаков также поддержали представители национальных диаспор, а также религиозных конфессий.

Напомним, что неделя гордости ЛГБТ стартует в Екатеринбурге с 7 сентября. Ранее жалобу на организаторов мероприятия в Генпрокуратуру и ФСБ направил блогер Сергей Колясников. Он посчитал, что проведение недели гордости ЛГБТ нарушает российское законодательство по части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
ЛГБТказакиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы