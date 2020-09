Жители столицы Урала обеспокоены видом реки Исеть на Плотинке, сообщает «Уральский меридиан».

По словам пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, уровень воды был снижен специально. Это необходимо для проведения второго этапа ремонта Макаровского моста. Такой уровень воды предположительно останется до конца октября, на сегодняшний день проектная отметка пониженного уровня уже достигнута. Второй этап реконструкции Макаровского моста, планируется завершить в ноябре 2023 года. Напомним, что жители Ивделя бьют тревогу из-за реки «мутно-изумрудного» цвета. Жители уральского города бьют тревогу из-за реки «мутно-изумрудного» цвета

