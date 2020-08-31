Жители уральского города бьют тревогу из-за реки «мутно-изумрудного» цвета

В комментариях жители пишут, что раньше вода была исключительно прозрачной, туда собрались запускать молодь сазана и стерляди.
Они просят взять пробы воды на анализ для установления причины изменения цвета реки.
Такие инциденты уже происходили с рекой, их связывали с разработкой Ново-Шемурского, Тарнерского и медно-цинковых месторождений УГМК.
В пресс-службе УГМК изданию Znak сообщили, что сомневаются в том, что изменение цвета воды в реке Ивдель связано с их деятельностью. Представители отмечают, что ранее при их участии в Ивделе была реконструирована система городского водозабора и очистки воды.
В УГМК так же отметили, что в течение 2019 года был усилен комплекс природоохранных мероприятий на месторождениях, проведена модернизация сооружений, которая осуществляет очистку сточных вод.
Напомним, что ранее Росприроднадзор обнаружил загрязнение реки Тагил кислотными водами из рудника в Левихе.