Жители уральского города бьют тревогу из-за реки «мутно-изумрудного» цвета

Вода в реке Ивдель поменяла цвет на мутный изумрудный, сообщают в паблике «Подслушано Ивдель NEW» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители пишут, что раньше вода была исключительно прозрачной, туда собрались запускать молодь сазана и стерляди. Они просят взять пробы воды на анализ для установления причины изменения цвета реки. Такие инциденты уже происходили с рекой, их связывали с разработкой Ново-Шемурского, Тарнерского и медно-цинковых месторождений УГМК. В пресс-службе УГМК изданию Znak сообщили, что сомневаются в том, что изменение цвета воды в реке Ивдель связано с их деятельностью. Представители отмечают, что ранее при их участии в Ивделе была реконструирована система городского водозабора и очистки воды. В УГМК так же отметили, что в течение 2019 года был усилен комплекс природоохранных мероприятий на месторождениях, проведена модернизация сооружений, которая осуществляет очистку сточных вод. Напомним, что ранее Росприроднадзор обнаружил загрязнение реки Тагил кислотными водами из рудника в Левихе.

