Жители уральского города бьют тревогу из-за реки «мутно-изумрудного» цвета

Жители уральского города бьют тревогу из-за реки «мутно-изумрудного» цвета

Сегодня, 15:07Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Вода в реке Ивдель поменяла цвет на мутный изумрудный, сообщают в паблике «Подслушано Ивдель NEW» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители пишут, что раньше вода была исключительно прозрачной, туда собрались запускать молодь сазана и стерляди.

Они просят взять пробы воды на анализ для установления причины изменения цвета реки.

Такие инциденты уже происходили с рекой, их связывали с разработкой Ново-Шемурского, Тарнерского и медно-цинковых месторождений УГМК.

В пресс-службе УГМК изданию Znak сообщили, что сомневаются в том, что изменение цвета воды в реке Ивдель связано с их деятельностью. Представители отмечают, что ранее при их участии в Ивделе была реконструирована система городского водозабора и очистки воды.

В УГМК так же отметили, что в течение 2019 года был усилен комплекс природоохранных мероприятий на месторождениях, проведена модернизация сооружений, которая осуществляет очистку сточных вод.

Напомним, что ранее Росприроднадзор обнаружил загрязнение реки Тагил кислотными водами из рудника в Левихе.

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