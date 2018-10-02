Екатеринбурженка получила 5 месяцев колонии за регистрацию 36 иностранцев

Жительница Екатеринбурга приговорена к лишению свободы с отбыванием в колонии-поселении на пять месяцев за регистрацию в своей квартире 36 иностранцев. Данная гражданка уже привлекалась к ответственности за подобные нарушения в 2018 году и была наказана штрафом в 100 тыс. рублей.

Другая екатеринбурженка зарабатывает на жизнь регистрацией на территории своей жилплощади уже в течение двух лет. За это время она получала штрафы на 60, 100 и 120 тыс. рублей. В итоге, женщина была приговорена к 200 часам обязательных работ и условному сроку на восемь месяцев.

Третья жительница Екатеринбурга приговорена к 10 месяцам условного срока за аналогичное преступление.

Всего за 2018 год возбуждено 678 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2, 322.3 и 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации в отношении собственников жилья.

С незаконного регистрационного учета снято 200 граждан РФ, с противозаконного миграционного учета полицейские сняли 18 тысяч иностранных граждан.