Шили для РПЦ: мастерскую «Царская семья» подозревают в преднамеренном банкротстве

ООО «Царская семья», которое занималось пошивом вещей для РПЦ, могло обанкротиться преднамеренно, сообщает 66.RU.

Компания была признана неплатежеспособной в июне 2020 года. Конкурсный управляющий Эдуард Чу, изучив документацию за 2016–2019 годы сделал вывод, что некоторые сделки, которые проводила компания, не соответствовали рыночной ситуации. Именно они стали предпосылкой к неплатежеспособности. Чу отмечает, что учредитель швейной мастерской Наталья Суркова получила примерно 2,3 миллиона рублей как возврат займа, но документы о самом займе отсутствуют. В марте Суркова решила остановить работу швейной мастерской. Иск о банкротстве фирмы в апреле 2020 года подал ИП Игорь Адабашьян, ему мастерская задолжала 8,1 миллиона за поставку продукции. Сайт ООО «Царская семья» больше не работает, сохранились только аккаунты в соцсетях. Напомним, арбитражный управляющий обанкротившегося Михаила Плаксина, который является сыном известного застройщика Игоря Плаксина, не смог найти его банковские счета. Финуправляющий сына застройщика Плаксина не нашел у него денег и дорогой техники

