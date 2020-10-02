Шили для РПЦ: мастерскую «Царская семья» подозревают в преднамеренном банкротстве

Компания была признана неплатежеспособной в июне 2020 года.
Конкурсный управляющий Эдуард Чу, изучив документацию за 2016–2019 годы сделал вывод, что некоторые сделки, которые проводила компания, не соответствовали рыночной ситуации. Именно они стали предпосылкой к неплатежеспособности.
Чу отмечает, что учредитель швейной мастерской Наталья Суркова получила примерно 2,3 миллиона рублей как возврат займа, но документы о самом займе отсутствуют. В марте Суркова решила остановить работу швейной мастерской.
Иск о банкротстве фирмы в апреле 2020 года подал ИП Игорь Адабашьян, ему мастерская задолжала 8,1 миллиона за поставку продукции.
Сайт ООО «Царская семья» больше не работает, сохранились только аккаунты в соцсетях.
Напомним, арбитражный управляющий обанкротившегося Михаила Плаксина, который является сыном известного застройщика Игоря Плаксина, не смог найти его банковские счета.