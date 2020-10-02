Шили для РПЦ: мастерскую «Царская семья» подозревают в преднамеренном банкротстве

Шили для РПЦ: мастерскую «Царская семья» подозревают в преднамеренном банкротстве

Сегодня, 12:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
ООО «Царская семья», которое занималось пошивом вещей для РПЦ, могло обанкротиться преднамеренно, сообщает 66.RU.

Компания была признана неплатежеспособной в июне 2020 года.

Конкурсный управляющий Эдуард Чу, изучив документацию за 2016–2019 годы сделал вывод, что некоторые сделки, которые проводила компания, не соответствовали рыночной ситуации. Именно они стали предпосылкой к неплатежеспособности.

Чу отмечает, что учредитель швейной мастерской Наталья Суркова получила примерно 2,3 миллиона рублей как возврат займа, но документы о самом займе отсутствуют. В марте Суркова решила остановить работу швейной мастерской.

Иск о банкротстве фирмы в апреле 2020 года подал ИП Игорь Адабашьян, ему мастерская задолжала 8,1 миллиона за поставку продукции.

Сайт ООО «Царская семья» больше не работает, сохранились только аккаунты в соцсетях.

Напомним, арбитражный управляющий обанкротившегося Михаила Плаксина, который является сыном известного застройщика Игоря Плаксина, не смог найти его банковские счета.

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