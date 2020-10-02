В Екатеринбурге «Кировский» наказали за плохую дезинфекцию

На основании письменной жалобы гражданина была проведена проверка по поводу нарушения санитарно-гигиенических норм.
При этом был выявлен факт того, что организация дезинфекционного режима не обеспечена, а рабочие заранее заполняют график уборки помещений.
За выявленное нарушение ООО «Лев», которое является учредителем сети магазинов "Кировский", привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправильную дезинфекцию.