В Екатеринбурге «Кировский» наказали за плохую дезинфекцию

В Екатеринбурге магазин «Кировский» привлекли к административной ответственности за необеспечение надлежащей дезинфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

На основании письменной жалобы гражданина была проведена проверка по поводу нарушения санитарно-гигиенических норм. При этом был выявлен факт того, что организация дезинфекционного режима не обеспечена, а рабочие заранее заполняют график уборки помещений. За выявленное нарушение ООО «Лев», которое является учредителем сети магазинов "Кировский", привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Напомним, ранее в Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправильную дезинфекцию. В Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за неправильной дезинфекции

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter