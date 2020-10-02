В Екатеринбурге «Кировский» наказали за плохую дезинфекцию

В Екатеринбурге «Кировский» наказали за плохую дезинфекцию

Сегодня, 11:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге магазин «Кировский» привлекли к административной ответственности за необеспечение надлежащей дезинфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

На основании письменной жалобы гражданина была проведена проверка по поводу нарушения санитарно-гигиенических норм.

При этом был выявлен факт того, что организация дезинфекционного режима не обеспечена, а рабочие заранее заполняют график уборки помещений.

За выявленное нарушение ООО «Лев», которое является учредителем сети магазинов "Кировский", привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправильную дезинфекцию.

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